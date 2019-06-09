شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اقتراحاً بإنهاء مسابقة الدورى بدون الدوليين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد الكرة اقتراحا مقدما للأندية باستكمال مسابقة الدورى هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، حتى تنتهى الأزمة وتستكمل المسابقة وتنتهى فى موعد غايته الشهر الجارى .

الجبلاية تنتظر موقف الاندية وردها على الاقتراح ، فى حالة الموافقة على اللعب بدون الدوليين ينتهى الدوري فى موعده ، وفى حالة الرفض والاصرار على عدم اللعب بدونهم فهذا يعنى استكمال الدورى بعد كأس الامم الأفريقية، و نهاية المسابقة أواخر شهر يوليو المقبل.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة طارئة اليوم بمقر الإتحاد بالجزيرة للرد على بيان الأهلى الذى خرج بالأمس يؤكد فيه مسئولى الاحمر على عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية وأن النادى الاحمر لن يكف مكتوف الأيدى أمام الظلم الذى وقع عليه من مسئولى الجبلاية .