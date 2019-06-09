سموحة يستغنى عن حمد فتحى عملاق السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق السلة بنادى سموحة بقيادة أيمن مطراوى الاستغناء عن حمد فتحى لاعب فريق السلة بالنادى بعد انتهاء عقده مع ناديه نهاية الموسم المنقضى. وكان نادى سموحة قد حقق المركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية التى أقيمت بأنجولا مؤخرا بالفوز على القيروان التونسى. يذكر أن أيمن مطراوى تولى مهمة الرجل الأول فى الجهاز الفنى بعد رحيل أشرف توفيق إلى تدريب النادى الأهلى.

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