شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يرسل محاميا للجبلاية للتاكد من الالتماس ضد عقوبة كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة ان جهاد جريشة الحكم الدولي أرسل محامي خاص لمقر الجبلاية للتأكد من إرسال الجبلاية للالتماس ضد عقوبة إيقافه إلى الاتحاد الافريقي. Advertisements وكان "كاف" قرر إيقاف الحكم المصرى جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب قراراته التحكيمية فى مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى التى أقيمت بمدينة "الرباط" المغربية. وكان الاتحاد المصرى قد تقدم بالتماس إلى الكاف وسدد مبلغ 3000 دولار رسوم التظلم الذى يتم النظر فيه خلال الأسبوع المقبل .

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