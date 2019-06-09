شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصدر بيانا للرد على خطاب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانًا للرد علي جميع النقاط التي وردت في خطاب النادي الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية. Advertisements كما تطرق مجلس الجبلاية إلى مواعيد القيد فى الموسم المقبل والأزمة التى تواجه المجلس بأن الموسم الحالى سينتهى بعد بطولة امم افريقيا 2019 يوم 21 يوليو المقبل.

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