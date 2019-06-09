جلسة ثلاثية بين أبو ريدة والخطيب ووزير الرياضة تؤجل المؤتمر الصحفي للجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في جلسة خاصة بمركز اعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري. Advertisements كان الاهلي قد طلب انهاء نسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. وينتظر مسئولو اتحاد الكرة انتهاء جلسة الخطيب وأبو ريدة ما تسفر عنه الجلسة لتقريب وجهات النظر وبعدها أقامة المؤتمر الصحفي للكشف عن قرارات مجلس ادارة اتحاد الكرة.

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