شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عماد متعب وزوجته بصحبة النجم العالمى محمد صلاح فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عماد متعب لاعب الأهلى السابق صورة تجمعه بالنجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى عبر صفحته الشخصية على انستجرام . وظهرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة برفقة زوجها عماد متعب نجم الأهلى السابق عبر صفحتها الشخصية على انستجرام . وتقابل متعب مع صلاح فى الجونة أثناء قضاء الثنائى فى عطلة فى الجونة . يذكر أن صلاح سينضم الى صفوف المنتخب خلال الساعات القادمة استعدادا لأمم أفريقيا . Advertisements

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