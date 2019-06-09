أحمد الشيخ يمارس الضغط فى شرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى على ممارسة تمارين الضغط خلال تواجده فى شرم الشيخ لقضاء العطلة .

و نشر الشيخ صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام و هو يمارس تمارين الضغط فى حديقة أحد الفنادق فى شرم الشيخ . يذكر أن الأهلى مد إجازة اللاعبين و طالبهم بضرورة عدم غلق هواتفهم .

أحمد الشيخ

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