محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت يارا نعوم زوجة عماد متعب لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صور لنجم المنتخب ونادى ليفربول محمد صلاح بصحبة ابنتيها الكبرى تمارا وسيلين على البحر. يذكر أن عماد متعب ويارا نعوم يقضيان إجازة فى الجونة بصحبة أصدقائهم. Advertisements وبعدما قضى النجم المصرى العالمي محمد صلاح، عيد الفطر بقريته نجريج فى محافظة الغربية، وسط الأهل والأصدقاء القدامى، قرر"صلاح" قضاء أياما من إجازته فى الجونة، ليستريح من عناء موسم طويل وشاق توجه بالحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزى ليفربول، قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

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