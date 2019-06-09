شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزواج المبكر لنجوم الكرة.. نعمة أم نقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يكون للزواج المبكر فوائد وأضرار تعود على نجوم كرة القدم، لكنها دائمًا تظهر بنسب متفاوتة بين اللاعبين، فهناك من لجأ للزواج المبكر دون سن الـ 30 عامًا، وظل محافظًا على نجوميته داخل المستطيل الأخضر، والبعض الأخر انطفئ نجمه بعد الزواج، لأسباب خفية وغير معلومة، والأبرز أن يكون انشغال بأمور الزواج وتحمل مسئولية "البيت" أثرت بالسلب على تركيزه ومستواه فى الملعب، خاصة وأن عمره مازال صغيرًا على تلك المسئوليات.

صلاح محسن يحتفل بحفل زفافه

احتفل صلاح محسن مهاجم الأهلي أبن الـ 20 عامًا، بزفافه مساء الخميس الماضى بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد من نحوم الأهلي على رأسهم عمرو جمال ومحمد شريف وأحمد الشيخ بالإضافة إلى محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز.

صلاح محسن سيكون أمامه طريقان بعد الزواج، أما أن يستمر فى الملاعب ويبزغ نجمه مع الوقت، ولا يتأثر بالزواج المبكر مثل العديد من النجوم، أو ينشغل تركيزه عن الملعب ويهبط مستواه تدريجيًا ويختفى من الساحة مثل نجوم أخرون.

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نجوم لم يتأثروا بالزواج المبكر

العديد من نجوم كرة القدم المصريين، لم يتأثروا سلبيًا بالزواج المبكر، وعلى رأسهم النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، والذي أعلن زواجه وهو ابن 21 عامًا، وبعدها انطلق بسرعة الصاروخ لحصد البطولات والألقاب وأصبح على عرش أفضل لاعبى العالم.

كما أعلن محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى زواجه وهو أبن 20 عامًا، وظل متألقًا فى الملاعب الإنجليزية، كذلك لاعبون أخرون مثل محمود حمدى الونش.

لاعبون تأثروا بالزواج المبكر

على الجانب الأخر، هناك بعض اللاعبون تأثروا سلبيًا بعد الزواج المبكر، وانطفئ نجمهم واختفوا من على الساحة، لاسيما وأن بعضهم تعرض لإصابات قوية أجبرتهم على الابتعاد لفترة طويلة عن الملاعب، والبعض الأخر هبط مستواه بشكل ملحوظ.