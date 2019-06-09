مصدر: الزمالك يضع سيناريوهات بقاء أو رحيل كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر من داخل الزمالك، أن النادي حدد موقفه من كاسونجو كابونجو العائد من فترة إعارة في صفوف الوحدة السعودي، حيث تقرر الإبقاء عليه في حالة عدم التعاقد مع مهاجم سوبر.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك في تصريحاته لـ"يلا كورة" أن النادي سيضم كاسونجو لقائمة العائدين لصفوف الفريق فى الموسم الجديد كحل بديل حال عدم ضم مهاجم سوبر وستكون عودة اللاعب على حساب المغربى حميد أحداد الذى اقترب من العودة إلى الدورى المغربى.

وفى حالة ضم الزمالك لمهاجم سوبر سيتم تسويق كاسونجو مجددًا على أن يتم حسم مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرفض مجلس الزمالك اتخاذ قرار فى الوقت الحالى بشأن عدد من أساسيين الفريق مثل بوطيب انتظارًا للفترة المقبلة خاصة أن الأبيض مازال لديه 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى بخلاف كأس مصر.