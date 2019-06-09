تنس.. نادال بطلا للمرة الـ12.. ملك الملاعب الترابية يواصل السيطرة على رولان جاروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد علام:-

توج نادال ببطولة رولان جاروس للمرة الـ12 في تاريخه بعد تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الرابع في المباراة النهائية التي جرت بينهما عصر اليوم بمدينة باريس الفرنسية.

وتغلب الأسباني رافا نادال المصنف الثاني عالميا على النمساوي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في عدد المجموعات، وجاءت نتائج المجموعات (6-3، 5-7، 6-1، 6-1)، في مباراة أستغرقت أحداثها ثلاث ساعات ودقيقة واحدة.

وحسم الأسباني نادال المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل ان يعود النمساوي ثيم ويحسم الثانية لصالحه بنتيجة 7-5، ليعود نادال ويحسم الثالثة والرابعة لصالحه بنتيجة 6-1.

وتأهل نادال لنهائي رولان جاروس على حساب السويسري فيدرر بنتيجة 3-0 في المجموعات، بينما تغلب النمساوي دومينيك ثيم على المصنف الأول عالميا جوكوفيتش بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على يومين.

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وبات هذا الإنتصار هو الـ23 المتتالي للأسباني نادال على ملاعب رولان جاروس، وعزز ملك الملاعب الترابية أرقامه في البطولة الفرنسية، بعد تحقيقه للإنتصار الثالث والتسعين، بينما تعرض للخسارة مرتين.

ويعد نادال أكثر اللاعبين تحقيقا لبطولة واحدة بعد تحقيقه للقب الـ12 في رولان جاروس، متفوقا على النجمة الأسترالية السابقة مارجريت كورت التي أحرزت لقب أستراليا المفتوحة 11 مرة من قبل 50 عاما.

وارتفعت ألقاب نادال في بطولات جراند سلام إلى اللقب الثامن عشر، يفصله لقبين عن فيدرر صاحب الـ20 لقبا، علما بأن ألقاب الأسباني بعد لقب اليوم إرتفعت إلى اللقب الثاني والثمانين خلال مسيرته في ملاعب الكرة الصفراء.

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