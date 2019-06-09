برعاية وزير الرياضة.. أبو ريدة يجتمع مع الخطيب لمناقشة أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في أحدى فنادق القاهرة، لحسم أزمة موعد إنهاء الدوري المصري.

وأشار مصدر مسؤول -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أبو ريدة سيجتمع مع الخطيب برعاية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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ويأتي الاجتماع بعدما أعلن الأهلي عن عدد من الإجراءات التي سيتم إتخاذها في الفترة الحالية، احتجاجًا على عدم موافقة اتحاد الكرة على مطالبة بشأن موعد إنهاء الدوري المصري.

وبدأ الأهلي أولى خطواته بالتقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري صباح اليوم، الأحد، في إطار التصعيد ضد اتحاد الكرة المصري.

ويسعى أبو ريدة للوصول إلى حل بشأن أزمة موعد إنهاء الدوري خلال جلسته التي يعقدها مع الخطيب.