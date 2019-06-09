تقرير.. ما بين قطبي تركيا وحيرة قاسم باشا.. تريزيجيه مازال يبحث عن "حلمه" الضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

جالطة سراي.. فناربخشة.. ليون الفرنسي.. كلها أسماء لأندية ارتبط المصري محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف قاسم باشا التركي بالانتقال إلى أحدهم خلال الفترة المقبلة.

تريزيجيه انتقل إلى صفوف قاسم باشا التركي في الأول من يوليو الماضي بشكل نهائي قادمًا من اندرلخت البلجيكي بعدما قضى موسم على سبيل الإعارة مع الفريق التركي.

وبالعودة إلى الوراء قليلًا لنتذكر سببب انتقال تريزيجيه إلى قاسم باشا، في حوار أجراه اللاعب مع شبكة بي ان سبورت قال: "وصلتني عروضًا كثيرة من أندية أوروبية كبيرة ولكن كان منها من يضعني على قائمة الانتظار وآخرين يريدونني بديلاً ولكنني لم أكن لأتحمل أن أقضي موسمًا على مقاعد البدلاء فأنا أستحق التواجد واللعب، وقاسم باشا يُحقق لي ما أريد والمدير الفني يريد ضمي بشدة فوافقت على عرضهم".

سبق انضمام تريزيجيه إلى قاسم باشا، ارتباط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية في إنجلترا، فرنسا وألمانيا، إلا أن اللاعب الشاب فاجئ الجميع بالانضمام إلى الدوري التركي لكي لا يجلس بديلًا.

وضع تريزيجيه بصمته في صفوف الدوري التركي منذ الموسم الأول، حيث شارك في 33 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 8.

واصل صاحب الـ24 عامًا تألقه وساهم بـ19 هدفًا لفريقه هذا الموسم (سجل 9 وصنع 10) خلال 38 مباراة شارك بها في بطولة الدوري.

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تريزيجيه الذي تواجد في التشكيل المثالي للدوري التركي لفت إليه أنظار العديد من الأندية الأوروبية مجددًا سواء داخل تركيا وخارجها إلا أن قاسم باشا مازال يقف عائقًا أمام مستقبل اللاعب.

"حلمي احترف في الدوري الإنجليزي، الاسباني والألماني ولكن أهم حاجة يكون الفريق شاريني".. هذا ما قاله محمود تريزيجيه خلال حديث صحفي سابق، فخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان تريزيجيه قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى سلافيا براج التشيكي، كما أكدت العديد من التقارير ارتباط اللاعب المصري بالانضمام إلى نابولي الإيطالي، كما ألمح البعض إلى اهتمام اشبيليه الإسباني بلاعب المنتخب الوطني إلا أن الأمور لم تحرك ساكنًا وظل في عباءة قاسم باشا.

في يناير الماضي، كان المحترف المصري على مقربة من جالطة سراي التركي بعرض مالي قدره أربعة ملايين يورو، بالإضافة للاستغناء عن لاعبين من صفوفه، إلا أنه قوبل بالرفض، حيث طلب قاسم باشا الحصول على ثمانية ملايين يورو، في ظل احتياجه لسيولة مالية أكثر من تدعيم صفوفه.

عادت المفاوضات مجددًا منذ عدة أسابيع -بحسب التقارير التركية- وأفادت قناة "trt" التركية، أن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي يرغب في استقدام تريزيجيه في الصيف الحالي بعدما فشل في الحصول على خدماته مسبقًا.

وبحسب تقارير صحفية تركية حديثة فإن نادي قاسم باشا حدد مبلغ 15 مليون يورو مقابل الاستغناء على بيع تريزيجيه إلى جالطة سراي خلال الميركاتو الصيفي، إلا أنه وبحسب صحيفة "hurriyet" التركية، فإن الصفقة قد تتعقد بسبب ضخامة المبلغ المالي المطلوب في حين عرضت إدارة جالطة سراي دفع 6 ملايين يورو فقط.

ليون الفرنسي، أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ24 عامًا، وكانت تقارير صحفية قد ربطته بالانتقال إلى الدوري الفرنسي في الصيف المقبل في صفقة تقدر بعشرة ملايين يورو.

ووفقًا لما أشار إليه موقع فوتو ماك التركي، نقلًا عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن ليون نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع قاسم باشا من أجل ضم تريزيجيه في مايو الماضي إلا أن الأمور لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن.