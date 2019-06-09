تقارير: قاسم باشا يُعقد صفقة انتقال تريزيجيه لجالطة سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي قاسم باشا التركي حدد مبلغ 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن محمود حسن "تريزيجيه" لجالطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "hurriyet" التركية، فإن إدارة قاسم باشا تريد الحصول على 15 مليون يورو لبيع تريزيجيه، وهذا ما يجعل الصفقة قد تتعقد بعدما عرضت إدارة جالطة سراي 6 ملايين يورو فقط.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة جالطة سراي هددت بالانسحاب من الصفقة حال تمسك نادي قاسم باشا بالمبلغ المحدد، حيث من المقرر أن تجرى محاولة أخيرة خلال هذا الأسبوع لإقناع مسئولي قاسم باشا بالتخلي عن خدمات صاحب الـ24 عامًا من خلال تخفيض الأمور المالية.

وكانت تقارير صحفية فرنسية وتحديدًا "ليكيب" ذكرت في وقت سابق عن اقتراب نادي أولمبيك ليون من الحصول على خدمات تريزيجيه مقابل 10 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن تريزيجيه استطاع أن يحافظ على مستواه الرائع منذ انتقاله من صفوف قاسم باشا في الصيف قبل الماضي حيث خاض 35 مباراة في جميع المسابقات المحلية سجل خلالها تسعة أهداف وصنع مثلهم.