رسميًا.. ميدو مديرًا فنيًا لمصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي مصر للمقاصة، اليوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق مع أحمد حسام "ميدو" لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم الجديد، على أن يتم تقديمه بشكل رسمي في مؤتمر صحفي غدًا الإثنين.

وأوضح المركز الإعلامي لمصر للمقاصة أن إدارة النادي اعتمدت بشكل رسمي جلال اجتماع ظهر اليوم الأحد التعاقد مع المدير الفني، وتم الاتفاق على اختيار افراد الجهاز المعاون له.

ويعقد مجلس إدارة المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الاثنين، وبحضور ميدو وجهازه المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.

أتى تولى ميدو تدريب مصر للمقاصة لتكون تجربته الجديد بعد إقالته من الوحدة السعودي.