مواجهة التحرش والتزوير وعضوية استثنائية.. لائحة رئيس الزمالك المعدلة تهدد خصومه بالخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يواجه هاني العتال نائب رئيس الزمالك الجديد شبح الشطب حسب لائحة النادي الجديدة "المعدلة" التى نشرت فى الجريدة الرسمية عقب اعتماد اللجنة الأولمبية لها فى الأول من الشهر الجاري.

وأسفرت انتخابات نادى الزمالك، التي أقيمت فى الـ23 والـ24 من نوفمبر 2017، عن اكتساح قائمة الرئيس الحالي لجميع المقاعد باستثناء أحمد مرتضى منصور، الذى خسر العضوية لصالح هاني العتال.

واتهم رئيس الزمالك العتال بتزوير أوراقه الرسمية الخاصة بمؤهله الجامعي، وصعَّد القضية إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، ليدخل الثنائى فى صراع قانوني إلى أن قرر الرئيس إدخال تعديلات على اللائحة الخاصة.

وأجري التصويت على اللائحة فى 25 أغسطس 2017 وشارك فيها 10 آلاف عضو وافق منهم 7455 فى مقابل 2409 رفضوا قبل أن تعقد جمعية عمومية فى 30 و31 أغسطس الماضي بحضور 20 ألف عضو وانتهت بالموافقة على تعديل اللائحة.

ورفضت اللجنة الأولمبية اعتماد نتائج الجمعية العمومية بسبب إقامتها على يومين قبل أن يحصل رئيس الزمالك على حكم من المحكمة الإدارية العليا باعتماد الجمعية العمومية فى مارس الماضي وهو الحكم الذي نفذته اللجنة الأولمبية فى مطلع الشهر الحالي.

وينشر "الخليج 365" أهم بنود لائحة الزمالك المعدلة واختلافها عن اللائحة الماضية.

لائحة الزمالك التى نشرت فى الجريدة الرسمية فى 29 أغسطس 2017 احتوت على 42 مادة باجمالي 27 صفحة فيما أضافت التعديلات الجديدة التى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2019 مادة واحدة فقط وخمس صفحات.

1- أهم التعديلات المعلن عنها:

السماح بعضوية للسيدات (مطلقة أو أرملة) شقيقات الأعضاء وقبول تحويل عضويات الأقارب "شقيقات أو أشقاء العضو" إلى عضويات عاملة، وعمل عضوية للأب أو الأم دون الالتزام بسن الستين عامًا والسماح بفصل العضو التابع الذي يتخطى 21 عاماً.

2- التزوير

ألزمت اللائحة المعدلة مجلس إدارة الزمالك بإلغاء أى عضويات تم الحصول عليها عن طريق التزوير المادي أو المعنوي، وإلغاء جميع العضويات التابعة للعضوية المكتسبة عن طريق التزوير مع جواز تقدم أصحاب هذه الحالات بطلب للحصول على عضوية جديدة وهو النص الذى لم يكن موجوداً فى اللائحة السابقة.

3- عضويات استثنائية:

قرر مجلس إدارة الزمالك منح العضويات العاملة لأسر شهداء مصر بدون مقابل، إضافة إلى منح العضويات الاستثنائية لضباط الشرطة والجيش والقضاة والصحفيين وأي شخص ينتمي لأي هيئة أو أى مؤسسة يرى مجلس الإدارة إضافته إلى فئة العضويات الاستثنائية، مع منح مجلس الإدارة سلطة إلغاء هذه العضويات في أي وقت بدون إبداء أية أسباب.

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4- فحص العضويات:

منحت اللائحة المعدلة لنادي الزمالك الحق لرئيس النادي مع لجنة مشكلة فى مراجعة العضويات القديمة والجديدة وإلغاء العضويات التى فقدت الشروط فى اللائحة المعدلة، كما يحق لمجلس الإدارة إلغاء العضويات القديمة أو الجديدة التى فقدت الشروط المعدلة.

أضاف رئيس الزمالك نصاً فى اللائحة يمنح الحق لمجلس الإدارة فى إلغاء العضوية فى حالة التلبس والبلطجة والتزوير والتحرش دون تحقيق.

6- إسقاط العضوية:

أكت اللائحة المعدلة مرة أخرى على إلغاء العضويات الأصلية والتابعة إذا فقد صاحب العضوية الأصلية الشروط التى حددتها اللائحة، وهو النص الذى تمت إضافته فى التعديلات.

7- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة:

ألزمت اللائحة مجلس إدارة الزمالك بإصدار قرار فوري في حالة فقدان أحد أعضائه الشروط التى حددها، وعرض أمر زوال عضويته على أقرب جمعية عمومية واعتبار عضويته هى والعدم سواء (أى فقدان لقب عضو أو نائب سابق)، وهو النص الذى تمت إضافته فى التعديلات الجديدة.

8- شروط الترشح لمجلس الإدارة:

أضيف نص فى التعديلات الجديدة يقول إن من شروط الترشح لمجلس إدارة الزمالك عدم صدور أي حكم ضد المرشح فى جريمة تزوير وهو ما لم يكن موجودًا فى اللائحة القديمة.

9- نائب واحد فقط:

عدلت اللائحة من الشكل الهيكلي لمجلس الإدارة، حيث كان شكل المجلس فى اللائحة القديمة رئيس ونائبان للرئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء فيما جاء شكل المجلس بعد التعديلات، رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق و7 أعضاء.