جوارديولا يعترف: ليفربول ساعدنا لنصبح أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن منافسة فريقه مع ليفربول جعلت الفريق أفضل، كما لفت إلى أن لاعبيه لم يستسلموا أبدًا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قال جوارديولا: "لقد ساعدونا لنصبح فريقًا أفضل، أنا مقتنع تمامًا بذلك، قيمة البطولات التي نحصل عليها تعتمد إلى قيمة المنافس".

وأضاف: "عندما يكون لديك منافس مثل ليفربول وتقوم بتحليل الجودة التي يتمتعون بها في جميع الخطوط".

وتابع: "لم يكن هناك أفضل من ليفربول، الوصول إلى هذا المستوى العالي بسبب العوامل الفنية والمهارة والقوة البدنية.. إنه مزيج من تلك الأمور".

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واعترف جوارديولا بأن هناك أوقات كان فيها لقب الدوري الإنجليزي على أعتاب ملعب آنفليد، إلا أنه أصر على عدم استسلام لاعبيه بعدما ألحقوا بالريدز الهزيمة الوحيدة في مشوارهم بالدوري الموسم المنقضي.

وقال بيب: "كان هناك العديد من اللحظات البارزة، ربما عندما تأخرنا سبع نقاط كان من الممكن أن نصل إلى 10 نقاط ، لم نستسلم أبدًا".

وأتم: "عندما تتأخر عن ليفربول بفارق سبع نقاط وترى في نهاية كل أسبوع كيف يلعبون، ولكن جاء دور لاعبو سيتي اللذين لم يستسلموا أبدًا ، كانت تلك هي النقطة الأساسية في هذا الموسم".

جدير بالذكر أن مانشستر ستي تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.