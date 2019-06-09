رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: خوض الدوري بدون الدوليين "مستحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، للتناقش مع أعضاء المجلس حول أزمة جدول الدوري الممتاز.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم الأحد، من أجل مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمسابقات، وحسم ملف الدوري، والرد على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن رئيس الزمالك وصل لمقر اتحاد الكرة، ومن المقرر أن يعقد جلسات مع أعضاء مجلس الإدارة.

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وأوضح رئيس الزمالك أن النادي ملتزم بجدول بطولة الدوري الذي تم وضعه من جانب لجنة المسابقات، وخوض مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أن الزمالك من المستحيل أن يلعب أي مباراة بدون اللاعبين الدوليين بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيه في المنتخبات المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الساعة السادسة للإعلان عن نتائج اجتماع المجلس لوسائل الإعلام المختلفة.