نادال يحرز لقب “رولان غاروس” للمرة الثانية عشرة

أحرز الماتدور الإسباني رافاييل نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد.

وأنهى نادال اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3، 5-7، 6-1، و6-1 في مباراة استغرقت ثلاث ساعات.

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ (بين الرجال والسيدات، في عصر الاحتراف أو ما قبله)، يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقا على الأسترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أستراليا 11 مرة، علما بأنها تحمل الرقم القياسي المطلق في عدد ألقاب البطولات الكبرى لدى اللاعبات (24 موزعة ما بين ما قبل عصر الاحتراف وما بعده).

ورفع “الماتادور” الإسباني البالغ 32 عاما، رصيده في بطولات الغراند سلام إلى 18 لقبا، بفارق اثنين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجر فيدرر الذي سقط أمامه في الدور نصف النهائي في رولان غاروس، وأثبت أنه بلا منازع “ملك” البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على الملاعب الباريسية.