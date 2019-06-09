انتهاء جراحة إزالة عظام زائدة في ركبة قائد حراس الأهلي

أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح.

ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.