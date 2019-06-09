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تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط للكرة مع الجهاز الفني بالأهلي

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل إجتماعًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي والذي يقترب من الإنتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الإفريقي.

وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره.. الجلسة جاءت تمهيدية في المقام الأول وشرح خطوط عريضة لخطة العمل لإستثمار الوقت وفي نفس السياق أن الموسم لم ينته حتى الآن، لكن لإتاحة الفرصة لقراءة كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات الفنية والإدارية من جانب لجنة التخطيط والتي سوف تستكمل إجتماعاتها مع الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

ويكون هناك إعداد لتصور متكامل من كافة الجوانب وتحديد مكان وموعد فترة الإعداد للموسم الجديد.. وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على حضور الإجتماع لإستيضاح الصورة خاصًة وأنه يعمل على توفير كافة إحتياجات الفريق الفنية والإدارية والبنية التحتية بدعم كامل من مجلس الإدارة بما يلائم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها على الصعيدين المحلي والقاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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