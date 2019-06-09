قرر مسئولو نادى الإسماعيلى الاستغناء عن الغانى ريتشارد بافور مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واتفقت إدارة الإسماعيلى مع عدد من وكلاء اللاعبين على تسويق بافور خارج مصر أو الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه، من أجل تحقيق عائد مالى يستفيد منه الدراويش في خارج مصر أو الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه، من أجل تحقيق عائد مالى يستفيد منه الدراويش فيتمويل صفقة جديدة. ويسعى مسؤلو الإسماعيلى فى التعاقد مع مدافع افريقي قبل الموسم الجديد، بعد تراجع مستوى المدافع الغاني مقارنة بالموسم الماضي الذى أدى فيه مباريات متميزة دفاعا وهجوما دفعت الدراويش لاحتلال المركز الثاني بالدورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يفتح باب الرحيل أمام ريتشارد بافور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.