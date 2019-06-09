بالصور.. رفائيل نادال يفوز ببطولة رولان جاروس للمرة 12 في تاريخه

حقق الماتادور الاسباني رفائيل نادال الملقب بملك الملاعب الترابية، لقب ببطولة رولان جاروس للتنس للمرة الثانية عشر في تاريخه. تاريخه. وحقق نادال اللقب الثاني عشر بعد بعد فوزه علي النمساوي دومينيك ثيم في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم بنتيجة 3\1. بهذا التتويج رفع رافائيل نادال رصيدة الي 18 بطولة في بطولات الجراند سلام الاربع الكبرى. Advertisements

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