اتحاد الكرة: مازلنا على موقفنا .. الدوري ينتهي بعد امم افريقيا

اكد احمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، انه لا جديد بشان موعد انتهاء الدوري حيث ينتهي بعد امم افريقيا. حيث ينتهي بعد امم افريقيا. قال مجاهد ان اتحاد الكرة ملتزم بانتهاء الدوري قبل نهاية شهر يوليو، مشيرا الى ان اتحاد الكرة يوافق على استكمال الدوري بدون الدوليين شرط موافقة الاندية.

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