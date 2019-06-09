اتحاد الكرة يجهز بيانًا لتوضيح تفاصيل أزمة الدوري

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية يجهز بيانًا لتوضيح تفاصيل أزمة الدوري وكيفية حلها. لتوضيح تفاصيل أزمة الدوري وكيفية حلها. وقال مجاهد إن وزير الرياضة طلب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حضور اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي لحل الأزمة.

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