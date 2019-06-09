شاهد.. مباريات دور المجموعات ببطولة سي آي بي للاسكواش

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم البث المباشر لدور المجموعات ببطولة سي اي بي للاسكواش والمقامة حاليًا بمول العرب تقدم البث المباشر لدور المجموعات ببطولة سي اي بي للاسكواش والمقامة حاليًا بمول العرب شاهد البث المباشر:

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