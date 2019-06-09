هاني أبو ريدة يتوجه لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب

توجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى مركز التعليم المدني، لحضور اجتماع د.أشرف صبحي وزير د.أشرف صبحي وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي. ويجتمع الوزير والخطيب من أجل مناقشة أزمة الدوري الممتاز في ظل رغبة الأهلي أن ينهي الدوري قبل أمم أفريقيا.

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