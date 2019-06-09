المنتخب الأوليمبي خسر من أوزبكستان 2/0 وديًّا

تعرض منتخب مصر الأوليمبي للهزيمة من أوزبكستان بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض بطولةأفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وكان المنتخب المصري هو الأفضل طوال اللقاء، وتألق حارس مرمى أوزبكستان في
ولم يظهر المنتخب الأوزبكي سوى خلال تسجيله هدفي الفوز، وسط أداء أفضل من المنتخب المصري.
ويخوض المنتخب ودية ثانية أمام أوزبكستان بعد غدٍ الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي خسر من أوزبكستان 2/0 وديًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.