المنتخب الأوليمبي خسر من أوزبكستان 2/0 وديًّا

تعرض منتخب مصر الأوليمبي للهزيمة من أوزبكستان بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض بطولة

أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب المصري هو الأفضل طوال اللقاء، وتألق حارس مرمى أوزبكستان في

التصدي للكثير من الفرص الخطيرة، ليكون نجم اللقاء.

ولم يظهر المنتخب الأوزبكي سوى خلال تسجيله هدفي الفوز، وسط أداء أفضل من المنتخب المصري.

ويخوض المنتخب ودية ثانية أمام أوزبكستان بعد غدٍ الثلاثاء.