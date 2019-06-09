الاتحاد السكندرى ينهى التعاقد مع الإيفوارى ديديه كوريه وديا

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إجراءات فسخ التعاقد مع الايفوارى ديديه كوريه وديا بالتراضى وذلك ضمن خطة النادى لإعادة هيكلة الفريق وضم عناصر بالتراضى وذلك ضمن خطة النادى لإعادة هيكلة الفريق وضم عناصرجديدة لصفوفه تكون أكثر فاعلية. وكان كوريه قد انضم للفريق الأخضر فى بداية الموسم الماضى وتم إعارته لنادى نجوم المستقبل ضمن انتقالات الميركاتو الشتوية.



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