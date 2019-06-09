منتخب مصر يحصد 3 ميداليات في الدوري العالمي للكاراتيه

حصد منتخب مصر للكاراتيه ٣ ميداليات خلال مشاركته في منافسات الدوري العالمي التي أقيمت مؤخرًا في الصين. ونجح فراعنة الكاراتيه في حصد 3 ميداليات برونزية حيث حققت اللاعبة ريم سلامة برونزية وزن ٥٠ كجم، وحققت اللاعبة رضوى سيد برونزية وزن ٥٠ كجم، في حين حقق على الصاوي برونزية وزن ٦٧ كجم.

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