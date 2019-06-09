تعاقد نادي بورفؤاد- أحد أندية القسم الثالث- مع اللاعب أحمد مجدي "الروسي" صانع ألعاب فريق فاقوس- أحد أندية القسم الثاني- لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. الثاني- لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. جاء الإسراع في التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بدورى القسم الثالث. وتعاقد الفريق مع اللاعب بناء على طلب طارق الصاوى المدير الفني الذى أبدى إعجابه بمستوى اللاعب مع فريقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بور فؤاد يتعاقد مع "روسي" فاقوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.