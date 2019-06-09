رياضة | رحلة الريال لتوفير 300 مليون يورو من صفقات هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحلة الريال لتوفير 300 مليون يورو من صفقات هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنوي إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بيع عدد كافي من اللاعبين لتوفير مبلغ جيد من أجل التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتدعيم الملكي.
وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن هناك 8 لاعبين لديهم قيمة جيدة، لكن الصعوبة تكمن في العقود الطويلة التي مازال بعضهم يمتلكها حيث ينتهي عقد بيل في عام 2022، وخاميس في عام 2021، وكوفاسيتش في عام 2021، وماركوس يورينتي في عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا أحد يريد المغادرة من أجل توفير المال كما أن هناك حالات أخرى مثل ريجيليون وسيبايوس ومن الممكن بيعهم مع وضع بند أحقية الشراء.
وسيكون الصيف الحالي صعب داخل مكاتب البيرنابيو حيث تم بالفعل شراء لاعبين في المقابل لم يتم بيع أحد ومن بين اللاعبين الذين سيجلبون بعض المال للفريق، نجد خاميس رودريجيز والذي لن يفعل بايرن ميونيخ خيار شراؤه.
ويريد ريال مدريد بيع بيل وكوفاسيتش للحصول على 50 مليون يورو من أجل بيعه أما داخل النادي يعرفون أنه يجب أن يتم بيع ما يصل إلى 14 لاعبًا بالإضافه لأوديجارد وإيسكو الذي تأكد رحيله بعد تعاقد الأبيض مع إيدين هازارد.
وأكدت الصحيفة الاسبانية أنه من الضروري البيع بما يفوق الـ 300 مليون يورو للتوافق مع قوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.