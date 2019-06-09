رياضة | ريال مدريد يخطط لبيع مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لبيع مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد فتح خط المفاوضات مع الأندية لرحيل بعض من اللاعبين الذين أصبحوا خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الاسباني، أن نادي ريال مدريد يتفاوض على بيع راؤول دي توماس بسعر كبير، فالنادي بدأ بالفعل التفكيز بشأن الراحلين عن صفوفه هذا الموسم.

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وذكرت صحيفة "أو جو غو" البرتغالية، أن ريال مدريد بالتفاوض مع نادي بنفيكا حول راؤول دي توماس حيث قيمة انتقاله ستبلغ إلى 18 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد في منتصف الموسم الماضي كان مقتنعاً تماماً أنّ راؤول دي توماس ستكون عليه العودة إلى ريال مدريد و كان يأتي هذا القرار بعد أن قدّم أداء رائعا مع رايو فاييكانو لكن التوقيع مع يوفيتش غيّر هذا القرار حيث سيجعل لاعبين في مستوى دي توماس دون دقائق كافية.

الجدير بالذكر أن دي توماس تدرج في ناشئي الريال حتى صعد للفريق الأول في عام 2014 وخرج بعدها إعارة على فترات لأندية؛ قرطبة وبلد الوليد وريال مايوركا.