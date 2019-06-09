رياضة | هاني العتال: متمسك بمنصبي في مجلس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني العتال: متمسك بمنصبي في مجلس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك عن موقف شرعيته داخل مجلس الإدارة بعد اللائحة الجديدة للنادي والتعديلات التي طرأت عليها.

وقال العتال في تصريحات خاصة "اللجنة الأوليمبية أجرت بعض التعديلات على لائحة الزمالك والكلام واضح وصريح أن موقفي بجانب الدكتور عبدالله جورج شرعي وقانوني داخل مجلس الإدارة".

وأضاف "متمسك بمنصبي داخل مجلس الإدارة بشكل طبيعي واللائحة تقف في صفي".