رياضة | الترجي يسقط بثنائية أمام الإفريقي في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يسقط بثنائية أمام الإفريقي في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الكرة بنادي الترجي الهزيمة أمام نظيره الإفريقي 1-2 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد في الجولة 24 من الدوري التونسي.

سجل للإفريقي ياسين الشماخي في الدقيقة 29 وتعادل الترجي عن طريق سعد بقير في الدقيقة 43 وفي الدقيقة 57 سجل منوبي الحداد الهدف الثاني للإفريقي.

ارتفع رصيد الإفريقي للنقطة 37 في المركز الرابع بينما توقف الترجي عند 56 نقطة في المركز الأول.