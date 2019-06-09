رياضة | برشلونة يظهر العين الحمراء لنجم الفريق ويهدده بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يظهر العين الحمراء لنجم الفريق ويهدده بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن استياء مسئولو برشلونة من نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب تصرفاته في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ديمبلي يواظب على عاداته وسلوكياته السيئة رغم تحذيرات إدارة البلوجرانا له.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي غاب عن التدريبات في ديسمبر الماضي وحذره مسئولو النادي لكنه عاد وكرر الواقعة مرة أخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ديمبلي تأخر عن تدريبات برشلونة أكثر من مرة وآخرها في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا والذي خسره برشلونة على يد فالنسيا.

وذكرت آس الإسبانية بأن برشلونة حذر ديمبلي للمرة الأخيرة بأنه إذا لم ينضبط سيتم إدراجه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وبيعه في الميركاتو الصيفي.