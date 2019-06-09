رياضة | نجم ريال مدريد على رادار إنتر ميلان

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضم لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الملكي بحاجة لبيع عدد من لاعبيه هذا الصيف لموازنة اللعب المالي النظيف خصوصا بعد إنفاقه ما يقرب من 300 مليون يورو على صفقاته حتى الآن.

وأفادت التقارير أن إنتر ميلان ينتظر قرار زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بشأن فاسكيز.

يذكر أن فاسكيز البالغ 27 عامًا خاض أكثر من 120 مباراة مع ريال مدريد في الدوري وقد يتخذ الميرنجي قرارًا برحيله في الميركاتو الصيفي.