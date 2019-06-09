رياضة | نادال يحرز بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادال يحرز بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال أول لاعب يتوج بإحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) 12 مرة، وذلك عندما توج بمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) اليوم الأحد.

وتغلب نادال، الملقب بـ(ملك الملاعب الترابية) على منافسه النمساوي دومينيك ثيم بنتيجة 6 / 3 و5 / 7 و6 / 1 و6 / 1 في المباراة النهائية للمسابقة التي استغرقت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة.

وتفوق نادال /32 عاما/ على اللاعبة الأسترالية المعتزلة مارجرت سميث كورت، التي فاز بلقب بطولة استراليا المفتوحة 11 مرة، معززا رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بلقب رولان جاروس.

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كما عزز نادال رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث والتسعين في مقابل خسارتين، علما بأنه توج بلقبه الثاني والثمانين في مسيرته الرياضية، من بينها 18 لقبا في جراند سلام، ليصبح على بعد لقبين فقط من صاحب الرقم القياسي النجم السويسري المحنك روجيه فيدرر، الذي يمتلك 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

في المقابل، أخفق ثيم /25 عاما/ في الفوز باللقب مجددا بعدما خسر النهائي الثاني على التوالي أمام نادال، الذي ثأر من خسارته أمام اللاعب النمساوي قبل أربعة أسابيع في بطولة برشلونة للمرة الرابعة في تاريخ مواجهاتهما المباشرة.

ولم يتمكن ثيم، الذي أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، من إيجاد إيقاعه أمام نادال.