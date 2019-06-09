رياضة | البرازيل تقهر جامايكا في مونديال السيدات

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سجلت لاعبة كرة القدم البرازيلية المخضرمة كريستياني ثلاثة أهداف (هاتريك) لتقود منتخب بلادها إلى بداية قوية في النسخة الثامنة من بطولات كأس العالم بالفوز الكبير 3 / صفر على المنتخب الجامايكي، اليوم الأحد في افتتاح مباريات الفريقين بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بفرنسا.

وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الإيطالي الذي تغلب على المنتخب الأسترالي 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وخاض المنتخب البرازيلي مباراة اليوم في غياب اللاعبة المخضرمة مارتا الفائزة بلقب أفضل لاعبة في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ست مرات سابقة حيث ما زالت اللاعبة في مرحلة العلاج من الإصابة.

ولكن كريستياني، 34 عاما، نجحت في تعويض الفريق عن غياب الأسطورة مارتا وسجلت الأهداف الثلاثة في الدقائق 15 و50 و64 لتصبح أول لاعبة برازيلية تحرز هاتريك في بطولات كأس العالم منذ 1999.