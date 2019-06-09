رياضة | عاجل.. محمود الخطيب يجتمع مع وزير الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمود الخطيب يجتمع مع وزير الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة هامة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمركز التعليم المدني بجوار مقر اتحاد الكرة.

ويسعي أشرف صبحي، للوصل لحل مع محمود الخطيب، في أزمة مباريات الدوري بعد قرار مجلس الأهلي بتصعيد الأمر وتقديم شكوي للاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا".

وكان الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم الأحد، يخطره فيه بقرارات اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أمس السبت، واستمر لما يقرب من عدة ساعات، استعرض خلاله المجلس التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.