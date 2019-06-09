رياضة | منتخب مصر الأوليمبي يخسر بهدفين أمام أوزبكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر الأوليمبي يخسر بهدفين أمام أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني ، هزيمة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد في لقاء المنتخبين ضمن برنامج الفريق استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وجاء هدف أوزبكستان الأول، بعد هجمة مرتدة قبل أن يتلقي الهدف الثاني في الشوط الثاني من اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين وديًا مجددًا بعد غد؛ ضمن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات الأمم الإفريقية تحت23 عامًا والمقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وبدأ المنتخب الأولمبي والذي يقوده شوقي غريب بتشكيل مكون من

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حراسة المرمي :عمر صلاح

حط الدفاع :محمود الجزار، بيكهام، أسامه جلال، محمد عبدالسلام

خط الوسط :أكرم توفيق ، محمد صادق، ناصر ماهر، عمار حمدي وامام عاشور

خط الهجوم :مصطفي محمد