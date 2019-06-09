رياضة | الكشف عن موعد حسم برشلونة لصفقة جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد حسم برشلونة لصفقة جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية، السبب الرئيسي في تأخر حسم صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال موقع "La Persian" الفرنسي، أن الفرنسي جريزمان أصبح على باب برشلونة وينتظر تاريخ 1 يوليو (تاريخ تفعيل كسر العقد) ليصبح لاعباً لدى البارسا.

ويسعى نادي برشلونة لحسم انتقال جريزمان من أجل تدعيم خط هجومه للموسم الجديد، فيما تشير التقارير إلى أن هناك خلاف داخل غرفة تبديل ملابس البارسا حول انضمام الفرنسي فهناك لاعبين يرفضوا ذلك.

الجدير بالذكر أن أنطوان جريزمان قد أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد هذا السيف وأبدى رغبة قوية في الانتقال إلى برشلونة رغم رفضه عروض البارسا في السيف المقبل بشكل أثار غضب محبي النادي الكتالوني.