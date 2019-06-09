رياضة | البرازيلية فورميجا تكتب التاريخ في مونديال السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيلية فورميجا تكتب التاريخ في مونديال السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت لاعبة كرة القدم البرازيلية المخضرمة فورميجا رقمين قياسيين اليوم الأحد وحفرت اسمها في سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم للسيدات من خلال مشاركتها اليوم في المباراة أمام المنتخب الجامايكي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة في الدور الأول لمونديال السيدات المقام حاليا في فرنسا.

وخاضت فورميجا /41 عاما/ مباراة اليوم لتصبح بهذا أكبر لاعبة تشارك في النهائيات على مدار تاريخ البطولة.

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كما أصبحت أول لاعبة تشارك في سبع نسخ من البطولة علما بأنها بدأت المشاركة في البطولة عام 1995 .

وتفوقت فورميجا على الأمريكية كريستي رامبوني في قائمة أكبر اللاعبات سنا من بين من شاركن في مونديال السيدات حتى الآن حيث كان عمرها 40 عاما و11 يوما عندما شاركت في نهائي النسخة الماضية أمام المنتخب الياباني عام 2015 بكندا فيما شاركت فورميجا اليوم وعمرها 41 عاما و98 يوما لتصبح الأكبر سنا في تاريخ مونديال السيدات.

ورغم أنها أول لاعبة تشارك في سبع نسخ متتالية ، تأتي فورميجا في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبات خوضا للمباريات في تاريخ البطولة برصيد 25 مباراة مقابل 30 مباراة للأمريكية كريستين ليلي.