رياضة | أبو سليمة في حوار لـ"الخليج 365": الدوري في طريقه للأهلي وإيهاب جلال قائد "انتقاضة" المصري.. وتريزيجيه لا يقل عن صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو سليمة في حوار لـ"الخليج 365": الدوري في طريقه للأهلي وإيهاب جلال قائد "انتقاضة" المصري.. وتريزيجيه لا يقل عن صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- كثرة التغييرات أثرت علينا سلبيا ونجحنا في العودة مع إيهاب جلال

- الإصابة حرمتني من الانتقال إلى الزمالك

- مافيش مدرب عنده فكر تدريبي في مصر زي إيهاب جلال

- مريت بأصعب "فترة" في حياتي هذا الموسم لكن .!

- مدرب دجلة ونبيل "دونجا" الأفضل هذا الموسم

- اللعب ٦ أشهر في الشرقية نقطة "حلوة" في حياتي الكروية

- الجمهور كلمة السر في أمم إفريقيا وتريزيجيه لا يقل أهمية عن محمد صلاح

- منتخب المغرب قوي جداً وعلينا الحذر منه

- اختيارات أجيري منطقية وعبد الله والسولية كان لازم يبقوا موجودين

- هذا تشكيلي لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

مَر فريق المصري بصعوبات وعقبات كبيرة في بداية الموسم الكروي المصري، لكنه سرعان ما استفاق ونجح في دخول المربع الذهبي، وضمن تذكرة المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في الدور الأول لعدم تعافيه من الإصابة ووضعه على قائمة الانتظار، إلا أن "إسلام أبو سليمة" مدافع الفريق البورسعيدي نجح مع زملائه في الدور الثاني لقيادة الفريق إلى احتلال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، بعد الاعتماد عليه في قلب الدفاع في وجود إيهاب جلال المدير الفني للفريق والذي تولى المهمة خلفا لمصطفى يونس.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع مدافع المصري البورسعيدي، والذي ظهر بشكل جيد للغاية في الدور الثاني من الدوري المصري، ليحكي أسباب تعثر الفريق البورسعيدي في الدور الأول، وعصا إيهاب جلال السحرية التي قادته للمربع الذهبي، ورأيه في المدرب واللاعب الأفضل هذا الموسم، وفرص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

وإليكم نص الحوار :-

نبارك لك على ضمان المصري المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل

الحمد لله.. هذا توفيق من الله وبفضل تعب الجهاز الفني واللاعبين، بعد البداية الغير جيدة للفريق في الدوري.

وما هي أسباب البداية الغير جيدة للمصري؟

كثرة التغييرات التي حلت بالفريق من أجهزة فنية فبدأنا الموسم مع الكابتن حسام حسن ثم تولى كابتن ميمي عبد الرازق إلى أن جاء الكابتن إيهاب جلال الذي كان له كلمة السر في "انتفاضة" الفريق.

ولماذا تغيرت مسيرة الفريق تماماً بعد تولي إيهاب جلال المهمة؟

كابتن إيهاب جلال أفضل مدرب "تكتيك" في مصر، كما أنه يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، وفكره الكروي لا يوجد مدرب في مصر مثله.

بحكم أنك تدربت تحت قيادة الاثنين.. من الأفضل إيهاب جلال أم حسام حسن؟

كل مدرب وله شخصيته وفكره التدريبي، لكني أرى أن كابتن إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.

إيهاب جلال تولى إدارة الفريق وهو يعاني من الهزائم.. كيف تعامل معكم؟

تعامل معنا كوالدنا وبث الحماس والرغبة في نفوسنا وأبلغنا بأن التواجد في المربع الذهبي ليس مستحيلا وبالفعل نجحنا في ذلك.

ما رأيك في بطولة الدوري هذا الموسم؟

هي الأصعب بكل تأكيد منذ عدة سنوات.

وما هي أصعب مباراة للمصري في الموسم؟

دعني أؤكد لك أن جميع المباريات صعبة لكن هناك فرق تتساوى معك في الندية، ومباراتنا أمام وادي دجلة في الدور الثاني كانت الأصعب من وجهة نظري.

البعض يُشيد بمدرب الفريق الدجلاوي.. ما رأيك؟

Advertisements

بالفعل يستحق لقب أفضل مدرب في الدوري هذا الموسم.

وما هو أفضل لاعب في الدوري من وجهة نظرك؟

نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز الذي استحق التواجد في منتخب مصر وأتمنى له التوفيق في أمم إفريقيا بعدما ظهر بمستوى رائع من الموسم الماضي وليس الحالي فقط.

ترددت أنباء عن اقترابك من الانتقال إلى نادي الزمالك في الموسم الماضي، ما صحتها؟

بالفعل كنت قريب من الانضمام إلى الزمالك في يناير من الموسم الماضي، لكن الإصابة الصعبة حرمتني بعدما تعرضت لها أمام إنبي، خاصة وأنني كنت أقدم موسما رائعا مع فريقي.

لماذا وصفت الإصابة بالصعبة؟

بالفعل إصابة وتر إكيليس من أصعب الإصابات التي يتعرض لها لاعب كرة القدم، فهي تسببت بغيابي عن الملاعب لمدة موسم كامل.

وهل عادت المفاوضات من الزمالك مجدداً أو تلقيت عروض أخرى؟

بكل صراحة.. لا.

لو عدنا للوراء قليلا.. ما هي أفضل فتراتك في كرة القدم؟

عندما انتقلت إلى الشرقية لمدة 6 أشهر في الموسم قبل الماضي، وهي نقطة "حلوة" في مسيرتي الكروية وبعدها انتقلت إلى المصري.

من سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم؟

الكفة تميل للأهلي والدوري في الطريق إليه بعد تعادل الزمالك في أخر مباراتين أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

لننتقل إلى جزئية أخرى هامة.. ما رأيك في تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا؟

بكل تأكيد حدث رائع يعكس مكانة مصر في إفريقيا.

وماذا عن حظوظ منتخب مصر في التتويج باللقب؟

دعني أتحدث معك بصراحة، البطولة تضم مجموعة من المنتخبات القوية والتي تملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن بدعم الجمهور والبطولة تقام على ملاعبنا قادر منتخب مصر على الفوز باللقب.

وماهي أخطر المنتخبات التي تتوقع أن تظهر بشكل مميز في البطولة؟

منتخب المغرب، والذي أعتقد بأنه مرشح قوي للفوز باللقب.

البعض وجه انتقادات إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب اختياراته للقائمة؟

الاختيارات جيدة للغاية لكن هناك بعض اللاعبين استحقوا التواجد في القائمة.

ومن هؤلاء اللاعبين؟

عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، وعمرو السولية لاعب وسط الأهلي.

لكن البعض يرى بأن إسلام عيسى كان يستحق فرصة الانضمام للمنتخب؟

بكل صراحة إسلام عيسى لاعب كبير، لكن إصابته في الفترة الأخيرة تسببت في تراجع مستواه بعض الشئ.

هل ترى أن محمد صلاح قادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية في البطولة الإفريقية؟

محمد صلاح لاعب كبير، لكن علينا أن لا ننسى لاعب أخر لا يقل أهمية عنه وهو محمود "تريزيجيه".

وماذا عن تشكيل منتخب مصر من وجهة نظرك في البطولة؟

أحمد الشناوي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومر جابر ومحمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود "تريزيجيه" ومحمد صلاح وأحمد علي.

في النهاية.. ما هي أمنياتك في الموسم الجديد؟

أن أساعد فريقي في الظهور بشكل مميز في الدوري، والوصول لأبعد نقطة في بطولة "الكونفدرالية".