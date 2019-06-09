رياضة | أشرف صبحي يلتقي منتخب السلاح ويستعرض خطة الاتحاد لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يلتقي منتخب السلاح ويستعرض خطة الاتحاد لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعدد من لاعبي منتخب مصر للسلاح في إطار استعراض الخطة الموضوعة من الاتحاد للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.
أثنى صبحي علي أداء اتحاد السلاح ونجاحه فى استضافة البطولات الدولية المختلفة، بالإضافة الي الميداليات المتعددة التي استطاع الاتحاد تحقيقها في الفترة الماضية.
وفى المقابل أثنى عبد المنعم الحسيني على جهود الدكتور أشرف صبحي فى توفير الدعم المالي للاتحاد، مشيرا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتوفير عقود الرعاية مما أدى إلى دعم الاتحاد بشكل كامل وأصبح لديه كل الموارد المالية الخاصة بالإعداد وهي سابقة لم يشهدها اتحاد السلاح من قبل .
جاء ذلك خلال استعراض خطة الاتحاد والمنتخب للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.
شهد اللقاء حضور الجهاز الفني والإداري بالإضافة الي العديد من لاعبي السلاح المصريين.