رياضة | بالأسماء.. قائمة جنوب أفريقيا لكان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. قائمة جنوب أفريقيا لكان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، القائمة النهائية للفريق المكونة من 23 لاعبا، التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بمصر في 21 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة، التي جاءت أغلبها من اللاعبين المحليين، استبعاد باكستر لكل من فورتشن ماكارينج وبين موتشواري وكيرميت إراسموس، الذين تواجدوا في معسكر الفريق، الذي أقيم بمنطقة فوروايز الجنوب أفريقية.

وغاب عن المعسكر، الذي أقيم لمدة أسبوع، كيجان دوللي، الذي عانى من الإصابة في الفخذ، وريفالدو كوتزي الذي ترك المعسكر من أجل التواجد برفقة والدته المريضة.

واحتفظ باكستر بالعديد من اللاعبين الذين خاضوا التصفيات المؤهلة للبطولة، التي يسعى المنتخب الملقب بـ(الأولاد) للتتويج بها للمرة الثانية، بعدما فاز بها حينما استضاف البطولة على ملاعبه عام 1996.

ونقل الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم تصريحات باكستر، الذي أعرب عن أسفه لاستبعاد ماكارينج وموتشواري وإراسموس، قبل يوم واحد من إقامة الفريق معسكره التدريبي بمدينة دبي الإماراتية، لكنه أكد على أن اللاعبين الثلاثة ينتظرهم مستقبل مشرق في عالم الساحرة المستديرة.

أوضح المدرب الإنجليزي أنه سيغادر جنوب أفريقيا بالكثير من الفرص الإيجابية، لاسيما وأن مهاجميه أبدوا رغبة كبيرة في تسجيل الأهداف.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب جنوب أفريقيا، الذي تضم قائمته ستة لاعبين محترفين بالخارج، مباراة ودية مع نظيره الغاني في دبي، قبل التوجه إلى مصر لأداء مباراة ودية أخرى.

يذكر أن منتخب جنوب أفريقيا سيلعب في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخبات المغرب وساحل العاج وناميبيا.

وجاءت قائمة منتخب جنوب أفريقيا على النحو التالي

حراسة المرمى: دارين كييت (بيدفيست ويتس) – رونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد) – بروس بفوما (كايزر تشيفز).

خط الدفاع: دانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز) – تيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بايريتس) – تانسانكا ماكيزي (كيب تاون).

خط الوسط: بونجاني زينوجو (أميان الفرنسي) – ديان فورمان (سوبر سبورت) – كامويلو موكونجو (برينتفورد الإنجليزي) – تياني مابوندا وتيمبا زواني وهلومبو كيكانا (صن داونز) – تيولاني سيريرو (فيتسه آرنهيم الهولندي) – تيمنكوسي لورش وسيفسو هيلانتي (أورلاندو بايريتس).

خط الهجوم: ليبو موتيبا (ستراسبورج الفرنسي) – بيرسي تاو (سانت جالين السويسري) – لارس فيلديوك (سبارتا براج التشيكي) – ليبوجانج مابوي وسيبسيسو فلاكازي (صن داونز).