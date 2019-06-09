شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقرب من ضم هداف هذا الدوري والان مع التفاصيل
كشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي الزمالك، عن نيته من التعاقد مع هداف الجزائري زكريا نعيجي مهاجم نادي بارادو، وهداف الدوري الجزائري، في فترة الانتقالات الصيفي.
وأكد مصادر أن مجلس إدارة الزمالك بدأ خطواته في الحديث مع اللاعب لضمه للفريق، ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بعرض لهداف الدوري الجزائري لضمه لصفوف الفريق.
يذكر أن نعيجي سجل 20 هدفاً وتوج بهداف الدوري الجزائري .
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