الامارات | بالفيديو: الجمهور يتداول موقف إنساني للأسطورة مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الجمهور يتداول موقف إنساني للأسطورة مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول عدد من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نادر لموقف إنساني قام به الأسطورة الأرجنتينية وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ مارادونا، وذلك عام 1984، عندما كان لاعباً في نادي نابولي الإيطالي حيث طلب من إجارة النادي إقامة مباراة خيرية يذهب ريعها لإعانة طفل مريض لكن طلبه رُفض من إدارة النادي.

وقرر اللاعب إقامة المباراة حيث جمع أصدقاءه لإقامة مباراة في ملعب طيني بأحد الأحياء، وحضر المباراة عدد كبير من المشاهدين وجمع تبرعاتهم وأعطيت لوالد الطفل، في موقف يظهر مدى إنسانية اللاعب الأرجنتيني.