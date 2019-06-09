سكاي: مانشستر ييونايتد يرسل عرضه الأول للتعاقد مع وان بيساكا

أرسلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضها الأول لشراء آرون وان بيساكا ظهير أيمن فريق كريستال بالاس خلال فترة الانتدابات الصيفية.

ووفقًا لشبكة "سكاي" فإن اليونايد قدّم عرضه الأول والذي يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات ظهير كريستال بالاس بيساكا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة كريستال بالاس لا ترغب في بيع صاحب الـ21 عامًا خاصة أن يتبقى على نهاية عقده ثلاث سنوات إلا أنها قد لا تمانع في رحيل الظهير الشاب مقابل الحصول على مقابل مادي جيد.

ويعتبر بيساكا صاحب الأصول الكونغولية من الأعمدة الأساسية لفريق كريستال بالاس في الموسم الماضي بعدما شارك في 39 مباراة في جميع المسابقات المحلية ليصنع أربعة أهداف دون أن يسجل.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أعلن مساء الجمعة الماضي عن أولى صفقاته الصيفية من خلال الحصول على دانيال جيمس لاعب فريق سوانزي سيتي في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المالية.