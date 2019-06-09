واتفورد يستهدف صفقة دفاعية من برشلونة

يسعى واتفورد الإنجليزي، للظفر بخدمات أحد المواهب الشابة بصفوف برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن مالك واتفورد، جينو بوزو والمدير الرياضي فيليبو جيرالدي، سافرا إلى برشلونة للحديث عن التعاقد مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو.

وأضافت الصحيفة: "واتفورد مهتم بإتمام الصفقة سواء كانت إعارة أو بنظام الشراء النهائي، وقد يغري النادي اللاعب الشاب بأن يحصل على دقائق أكثر مقارنة ببرشلونة في الموسم المقبل، خاصًة وأن سياسة النادي هي الاعتماد على اللاعبين الشباب".

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وأشارت إلى أن برشلونة يحرص على تقييم إمكانيات توديبو قبل البيع، حيث سيتأجل حسم مصيره حتى شهر أغسطس/ أب المقبل، حين يتخذ إرنستو فالفيردي المدير الفني قراره سواء باستمراره أو إعارته لمدة موسم.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة أبلغ إدارة واتفورد أنه بالإمكان التخلي عن توديبو بشكل نهائي حال كان السعر مناسبًا.

وختمت بأنه من الممكن إتمام الصفقة حال نجاح برشلونة في حسم التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.